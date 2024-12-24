DHA

1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinlik sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Süleyman Hurma, yeniden Süper Lig'e çıkacaklarını dile getirdi.

"TEKRARDAN AYNI YERE GELECEĞİZ"

Hurma, şu şekilde konuştu:

İnancımız yüzde yüz. Çıkacağız da zaten. Biz buraya itildik, itildiğimiz yerden toparlanıp tekrardan aynı yere geleceğiz.

"BİR ÜLKEDE ALTYAPININ İYİ OLABİLMESİ İÇİN 5 TANE UNSURA İHTİYACI VAR"

Altyapı konusuna değinen Süleyman Hurma, şu ifadeleri kullandı:

Sportif olarak iyi gidiyoruz. Bir ülkede altyapının iyi olabilmesi için 5 tane unsura ihtiyacı var. İnsana, paraya, zamana, bilgiye ve tesise ihtiyaç var. Bunlardan bizde bir tanesi var, 'insan'. Diğerleri yok. Bu ülkede altyapının iyi olması çok kolay bir şey değil. Öncelikle bu 4 sorunu çözmemiz lazım.

"UMUT EDİYORUM Kİ BİZE DESTEK VERECEKLER"

Tesis konusunda uğraştıklarını ifade eden Süleyman Hurma, şu şekilde konuştu:

Hala uğraşıyoruz. Çevre Bakanımızdan randevu istedim, kendisi de randevu vereceğini söyledi. Onunla birtakım çalışmalarımız vardı. Umut ediyorum ki bize destek verecekler. Tüm kulüplere devletimizin destek verdiği gibi Karagümrük'e de bir destek verilecek. Tesis yapabileceğimiz bir araziye sahip olacağız.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Öte yandan Fatih Karagümrük Spor Kulübü ile İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleşen etkinliğe Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, İstanbul Aydın Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Samur ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen imza töreninin ardından Süleyman Hurma 'Türk Futbolunun Sorunları ve Çözümleri' başlıklı söyleşiye katılım gösterdi. Söyleşinin moderatörlüğünü Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Samur üstlendi.

"HAKEMLER EĞER BU KADAR KÖTÜYSE BUNUN BİR MÜŞTERİSİ VAR DEMEKTİR"

Hakemlerden hayatı boyunca mağdur olduğunu söyleyen Hurma, şu ifadeleri kullandı:

Hakemden dolayı en çok mağdur değilmiş insan oturuyor karşınızda. Bütün hayatım boyunca hakemler benim bir şeylerimi çaldı. Bazen şampiyon olmamı engelledi, kupa kazanmamı, Avrupa kupalarına katılmamı ve bazen ligde kalmamı. Herkes gücün yanında olmak istiyor. Güç özellikle 1980'den sonra bu ülkede para, makam ve mevki ve benzer şeyler oldu. Toplumun erdemleri değişti. Hakemler de bu toplumun insanları. Biz neysek onlar da o. Güç kötüleri çekiyor, iyileri de bozuyor. Türk futbolunda bir değişim yapacaksak, yıkılıp yeniden yapılmamız lazım. Hakemler bizden 1 puanı alıp Glasgow Rangers'a vermiyorlar, bizden alıp bizden birine veriyorlar. Hakemler eğer bu kadar kötüyse bunun bir müşterisi var demektir. Birileri bunun böyle olmasını istiyor demektir.

"TOPLUMUN HUZURUNU, BARIŞINI, KARDEŞLİĞİNİ VE ARZUSUNU ÇEKMEK YERİNE NEFRETİNİ ÇEKMEYE BAŞLADIK"

Başarının kolay olmadığından bahseden Hurma, şu yorumda bulundu:

Sporun başarılı olması için bir ülkede bunun bir devlet politikası olması gerekir. Sadece kulüplerin veya insanların yapabileceği bir iş değil. Bu bir bütün. Spor kulüplerinde başarılı olmak için 3 temel ayağı üzerinde oturtmak lazım. Sportif başarı, sosyolojik başarı ve ekonomik başarı. Maalesef biz bu 3'ünde de başarısızız. Özellikle ekonomik kısmında çok ciddi başarısızız. Sosyolojik başarıda ise artık ciddi şekilde başarısızız. Toplumun huzurunu, barışını, kardeşliğini ve arzusunu çekmek yerine nefretini çekmeye başladık. Bu 3 unsur doğru yapılmadan herhangi bir birimin doğru olması ve iyi yapılması mümkün değil. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi, bizim kulüplerimizin çoğunluğunun dernekler statüsüyle yönetilmesi. Oradaki yöneticilerin hiç birisinin işi değil. Bu onlar için bir hobi. Geçici süreliğine yapılacak bir iş. O geçici sürede kendilerinden beklenilen şey, o kulübün hedeflerine uygun bir şekilde o dönem için anlık bir başarı. Anlık başarı sağlamak için o insanlar oraya geliyor. Türkiye'de birinciysen birincisin, birinci değilsen hiçbir şeysin. O yüzden yönetimlerde devamlılık sağlamamız söz konusu değil. Yönetimlerde devamlılık sağlayamadığı için uzun vadeleri işleri yapamıyoruz.

"ALTINORDU'NUN UYGULADIĞI MODEL BENİM İÇİN BÜTÜNÜYLE YANLIŞ"

Altyapıda Altınordu örneğinin verilmesi üzerine Süleyman Hurma, şu ifadeleri kullandı:

Altınordu'nun uyguladığı model benim için bütünüyle yanlış. Sayın Seyit Mehmet Özkan'ın gerçekten çocuklara değer verdiğini, kendi kişisel kaynaklarından da çok büyük paralar harcadığını ve birçok insana katkı sağladığını biliyorum. Ama konu sporcu yetiştirmek ise ve amaç oysa bu konuda asla örnek alınabilecek bir yapı değil. Bizim kendi durumumuza gelirsek, geçtiğimiz sezon bizim 12 tane oyuncumuz milli takımlara gitti. Şu anda da birçok oyuncumuz gidip geliyor. Biz tesis olarak ülkenin en fakir kulübüyüz. Bu başarı tamamen antrenör arkadaşlarımızın ve onların seçtiği genç kardeşlerimizden kaynaklanıyor. Bizim teknik kadrodaki arkadaşlarımız oraya daha yetenekli ve daha tutkulu arkadaşları seçmeyi becermişler. Türkiye'deki altyapıların yüzde 99,9'u hiçbir şekilde örnek gösterilecek bir durumda değil.

İstanbul Aydın Üniversitesi'ndeki etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.