Süleyman Hurma'dan Galatasaray'a: Bizim üzerimizden prim kasmayın Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe maçı sonrası açıklama yaptı.

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Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederken, konuk ekip hakeme tepkiliydi.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe'ye yenildikleri maç sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Hurma, "Açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" ifadelerini kullandı.

Süleyman Hurma ayrıca "Benden açıklama bekleyenlere sesleniyorum; ahlakla ilgisi olmayanlara benim sesim ulaşsaydı, 35 senedir bir şeyler düzelirdi. Bence açıklamayı bu hakemi oraya çıkaranlar yapmalı!" şeklinde konuştu.

"Galatasaray bizim üzerimizden prim kasmasın"

Öte yandan karşılaşma sonrası Süleyman Hurma, Beyaz TV'nin "Galatasaray, VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. Ne diyeceksiniz?" sorusuna yanıt verdi.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma yaptığı açıklamada "Galatasaray, bizim üzerimizden prim yapmaya çalışıyor. Yayına bağlanırsam, 1 milyon TL ceza alırım. Sakinleşmek istiyorum, iyi değilim. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin benimle ve bizimle problemi var. Konya maçını hatırlayın, o hakem penaltımızı vermedi. Ancak sonrasında Gaziantep maçını yönetti. Kadın takımımıza, Gaziantep ALG maçında bile skandal kararlar verdiler, bizi ezdirdiler." ifadelerini kullandı.