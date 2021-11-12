Süleyman Hurma'dan Mesut Özil sözleri

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Ali Koç'un sözlerinden solayı tartışma konusu olan Mesut Özil hakkında konuştu. "Taktik oyunu oynanmıyorsa Mesut yapamaz" diyen Hurma tartışma konusu oldu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, gündemde olan Mesut Özil konusuna da değindi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Mesut aşık olduğu ülkeye, taptığı takıma geldi. Mesut'u burada herkes çok seviyor. Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir yana koyup, Fenerbahçe'ye nasıl en iyi katkıyı veririm bunlara odaklanması gerekir. Fiziksel durumu iyiye gidiyor ama ne talihsizliktir ki 10 günlük sakatlık yaşadı. Kayseri maçından önce sadece 1 idman yapabilmişti takımla. Sonradan girdi, neler yaptığını gördük." sözleri üzerine sarı-lacivertli camiada infial yaratan bu açıklamalar sonrası Mesut Özil'in takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenilirken taraftarlar da ikiye bölünmüştü.

Ali Koç'a hak verenler olduğu kadar Mesut'u destekleyen Fenerbahçeliler de oldu.

Konu sosyal medyada gündem olurken Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da Hürriyet'e yaptığı açıklamayla konuya dahil oldu.

"Ali Koç’u futbolun fair olması için çok pozitif profil olması ve kurumsal bir yapıya kavuşması için ciddi çaba harcıyor. Uluslararası tanınan bir isim, futbolu ve Fenerbahçe’yi çok seviyor. Rakipleriyle bir düşmanlık oluşturmadan fair duygularla bunu yapmak istiyor. Fenerbahçe taraftarının ve camiasının beklentisi büyük."





"MESUT'TA BİR SORUN YOK"

"Mesut Özil’i herkes eleştiriyor. Oysa daha 20’li yaşlarının başında Real Madrid’de oynarken kendisinin Türkiye’de oynayamayacağını televizyona çıkıp söylemiştim. Çünkü Mesut Özil bir futbol felsefesi olan, taktiği olan bir oyunda oyun kurucu olarak kendisine 5-6 opsiyon verilirse en doğru olanı bulan oyuncudur.

Mesut her zaman topla en doğrusunu bulur. Ama ona uygun bir oyun oynanmalı, ona o opsiyonu kullanma olanağı sunulmalı. Eğer taktik oyunu oynanmıyorsa bu ligde Mesut Özil oynayamaz. Mesut’un oynayamaması ondan kaynaklı değil, oynanan futboldan kaynaklı. Onun bir koşma problemi, pozisyon alma problemi yok, oynama problemi yok. Mesut Özil kendine uygun bir takımda olsa gene hepimizin hayranlıkla seyrettiği Mesut’u seyretmeye başlarız."