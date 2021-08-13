Bayern Münih maçı dönüşünde Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, cuma namazını kılmak için yolunu 4 saat uzattı. İşte o hikaye...

Beşiktaş’ın efsane başkanı Süleyman Seba, ölümünün 7. yıl dönümünde anılıyor. Birçok Türk kulübü, Seba’nın ölüm yıl dönümünde Beşiktaş’a başsağlığı diledi.

Seba’nın ölüm yıl dönümünde akıllara Münih macerası geldi. İşte o hikaye...

Beşiktaş 1997 yılında ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne kaldığında gruptaki rakiplerinden biri de Bayern Münih'ti.

İlk maç deplasmandaydı. Yöneticiler uçak biletlerini aldı, ancak Beşiktaş kulüp Başkanı Süleyman Seba için bilet alınmamıştı. Seba'nın Münih'e gitmeye niyeti yoktu. Nedeni ise uçağa binmek istememesiydi. "İlaç al uyursun, anlamazsın bile dediler" ancak Seba oralı olmadı.

"Beckanbauer sizi davet etmiş, ne diyeceğiz adama" denilince Seba düşündü. Gitmeyi kabul etti ama uçakla değil, otomobille.

Süleyman Seba'nın Cuma namazı hikayesi İZLE



ŞEFFAF BANTLA FAR TAMİRİ

Önlerinde 5 bin kilometrelik bir yol vardı. Yola çıkacakları arabanın arka farı kırıktı, o saatte tamirci bulamazlar. Şeffaf bantla far parça parça yapıştırılır.

Ertesi sabah Süleyman Seba ve yanındakiler yola çıkar. Bulgaristan'a yaklaşırken benzin istasyonunda küçük bir kaza da yaşanır.

İlk sorun sınırda yaşanır. Seba'nın diplomatik pasaportu vardır ama polis illa ki vize ister. Seba'ya 'size vize sormazlar' denilmemiş ve vize alınmamış. Polise "Kulüp başkanıdır, maça yetişmemiz gerekiyor." derler ancak kendilerini konsoloslukta bulurlar. Konsoloslukta ise hafta sonu olduğundan kimse yoktu. O gece Bulgaristan'da kalırlar.

O dönem iç karışıklıklarla boğuşan Bulgaristan'da sabah vize işi halledilir ve tekrar yola çıkılır.

SOĞANIN CÜCÜĞÜ

Yemek sorunu Türk tırlarının uğrak yerlerindeki 'kuru fasulye-pilav' tabelalarıyla aşılır ancak Seba, 'ille de soğan' getirsinler diye tutturur. Ancak garsonlara Almanca, Türkçe, İngilizce söylemelerine rağmen hiçbiri anlamaz. Devreye Süleyman Seba girer. Garsonları çağırır. Eliyle masaya soğan koyuyormuş gibi yapar, üstüne vurur, içinden cücüğü alır, yer, ağzı yanmış gibi yapar. Seba'nın bu anlatımından birkaç dakika geçmeden soğanlar gelir. Garsonlar anlamıştır.

AVUSTURYA’DA PROBLEM

Süleyman Seba'nın arabayla gittiği 5 bin kilometrelik Bayern Münih deplasmanı birkaç molanın ardından Avusturya'ya ulaşılır. Yine sınır yine vize problemi. Bu kez sorunu yanlarındaki kameraman Ümit Kül yaşar. Uğraşırlar, 1 haftalık vizeyi oracıkta alırlar.

Münih'e vardıklarında karşılarında kalabalık bir protokol vardır. Türkiye'den milletvekileri, bakanlar, kulüp yöneticileri. Sıra gelir Beckanbauer'ın Seba için verdiği yemeğe. Yemek yenilir, ertesi gün gelir, maç oynanır ve Beşiktaş 2-0 kaybeder. Herkes uçağa biner İstanbul'a döner. Biri hariç: Süleyman Seba.

Aynı ekiple tekrar yollara dökülür. Otomobille bir 5 bin kilometre daha yapar.

CUMA İÇİN YOLU 4 SAAT UZATTI

Dönüş yolunda gün cumaya denk gelir. Seba 'Cuma namazı kılacağım' der. Bunun için aranan cami Graz'da bulunur. Bu sırada yol 4 saat daha uzamıştır.

Kapıkule'ye verir. Seba yine rahattır. Diplomatik pasaportu vardır. Ancak yine durdurulur. Otomobilde ne var ne yoksa çıkarılır, tek tek ararlar. Bir şey demez Seba: "Bırakın işlerini yapsınlar."