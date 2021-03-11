Süleyman Seba'nın kasketli tablosu davalık oldu

Ressam Serdar Samancıoğlu, Beşiktaş Kulübü'nün, Süleyman Seba için yaptığı tabloyu izinsiz olarak kullandığını iddia ederek siyah-beyazlılara 115 bin liralık dava açtı.

Süper Lig lideri Beşiktaş'ta yönetim, kulüp aleyhine açılan davayla uğraşıyor...

Siyah-beyazlı kulübün efsane başkanı Süleyman Seba’nın meşhur kasketli resmini yapan yakın arkadaşlarından ressam Serdar Samancıoğlu, portreyi izinsiz olarak Beşiktaş dergisinin kapağında, afişlerde, sergilerde kullanıldığı iddiasıyla Beşiktaş’a 115 bin liralık dava açtı.

Davanın reddini isteyen kulüp ise kullandıkları söz konusu fotoğrafın, ressam Samancıoğlu’nun eseriyle uzaktan yakından alakası olmadığını belirtti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesinde, bir dönem Beşiktaş Divan kurulu üyeliği de yapan ressam Samancıoğlu’nun dostluğun nişanesi olarak 33 yıl önce Seba’nın yağlı boya portresini resmettiği anlatıldı.

Dilekçede şu iddialara yer verildi: “Davalı şirket sergilerde, afişlerde ve tespit edemediğimiz birçok yerde o portreyi kullanmış, değişiklikler yapmış, çoğaltmış, değişik platformlarda yayımlamış, hediye olarak dağıtmıştır. Samancıoğlu’nun fikri mülkiyet haklarına yönelik ihlal devam etmektedir. Söz konusu ‘puzzle’lar için ihtiyati tedbir kararı verilmesini istiyoruz. Eserin başka mecralarda da izinsiz basılmasının ve umuma arz edilmesinin önlenmesini istiyoruz. Mali ve manevi zararımızın önüne geçilmesi açısından 15 bin lira belirsiz alacak davası ve 100 bin lira da manevi tazminatın davalı şirketten tahsilini istiyoruz.”

BEŞİKTAŞ'IN SAVUNMASI: AYNI FOTOĞRAF DEĞİL



Beşiktaş cephesi ise “Uyuşmazlık konusu olan fotoğraf, Süleyman Seba’ya ait, davacının resmiyle ilgisi yoktur. Fotoğrafın kullanımı mali haklar bakımından bir ihlal oluşturmamaktadır. Davacı, merhum Seba’nın cenazesinde maddi bir amaç güdülmeyen ve kim tarafından yapıldığı belli olmayan kullanımları bile Beşiktaş Sportif A.Ş.’nin yaptığını söylemektedir. Talep edilen tazminat fahiştir. Davacı tarafından zenginleşme aracı olarak kullanılmaktadır. Davanın reddini istiyoruz.” savunmasını yaptı.