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    Süleyman Seba'nın Sergen Yalçın sözleri

    Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın geçtiğimiz yıllarda Sergen Yalçın için söylediği sözler sosyal medyada paylaşılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 14:47
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    Süleyman Seba'nın Sergen Yalçın sözleri

    Süper Lig'in 42. haftasında Göztepe'yi deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, 16. şampiyonluğuna ulaştı.

    Sergen Yalçın'ın futbolculuk dışında teknik direktör olarak kazandığı ilk şampiyonluk...

    Yıllarca siyah-beyazlı formayı giyen Yalçın, teknik adamlık kariyerinde de büyük bir başarı yakalamış oldu.

    Süleyman Seba nın Sergen Yalçın sözleri #1

    "KERATA İYİ FUTBOLCUYDU"

    Akıllara Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın Sergen Yalçın için söylediği sözler geldi.

    Seba, yıllar önce Yalçın'la ilgili, "Kilyos'tan aldılar getirdiler, o zaman küçüktü kerata iyi futbolcuydu. Kendine iyi baksaydı daha da geliştirirdi kendini, daha da iyi bir futbolcu olurdu. Aferin kendi kendini yetiştirdi." ifadelerini kullanmıştı.

    Süleyman Seba'nın Sergen Yalçın sözleri İZLE

    Süleyman Seba nın Sergen Yalçın sözleri #2

    Süleyman Seba nın Sergen Yalçın sözleri #3

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