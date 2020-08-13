Süleyman Seba'nın vefatının 6. yıl dönümü

13 Ağustos 2014'te hayatını kaybeden Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, vefatının 6. yıl dönümünde de unutulmadı.

Siyah-beyazlı takımın efsane başkanlarından Süleyman Seba, vefatının 6. yılında saygı ve minnetle anılıyor. Spor basını ve spor camiasının yanı sıra futbol kulüpleri de Seba'yı unutmadı.

Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da Türk futbolunun önemli isimlerinden Süleyman Seba için anma mesajı yayınladı.

BEŞİKTAŞ: SONSUZA DEK İZİNDEYİZ

Sosyal medya hesaplarının adını Süleyman Seba olarak değiştiren siyah-beyazlılar, paylaştıkları videonun üstüne "Sonsuza dek izindeyiz" notunu düşerek onursal başkanlarını, ölümünün 6. yılında saygıyla andı.

FENERBAHÇE: SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUZ

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY DA UNUTMADI

Sarı-kırmızılılar da Süleyman Seba'yı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla andı. Galatasaray hesabından, "Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 6. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." mesajı paylaşıldı.

TRABZONSPOR: GÜZEL OYUNUN GÜZEL ADAMI...

Trabzonspor da yaptığı paylaşımla, Süleyman Seba'yı unutmayan takımlar arasında yerini aldı. Bordo-mavililer paylaşımda, "Güzel oyunun güzel adamlarından Beşiktaş Kulübü’nün Onursal Başkanı Süleyman Seba’yı vefatının 6. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.