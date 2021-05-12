İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda hafta sonu oynanacak maçların ardından Süper Lig şampiyonunun belli olacağına değinen Soylu, şampiyonluk kutlamalarına ilişkin uyarılarda bulundu.

"TEDBİR ALMAK LAZIM"

Soylu, "Maçlar cumartesi değil mi? Cumartesi orada bir diplomasiye ihtiyaç var. Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa, sağ olsun hem Giresunlular hem Adanalılar minimum ölçekte yaptılar. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılan bir görüntü olmadı. Bu kutlamaların tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda bir diplomatik müzakere yöntemi hem size hem de valimize düşüyor. Buna dair bir tedbir almak lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü neticede üç takım da İstanbul'da. Ve Türkiye'de de aynı şekilde olacak. Eğer bu konuda İstanbul bir şey üretirse, bir ilke kararı üretirse hep beraber iyi bir çağrıda bulunulursa tam kapanma dönemine halel gelmeden bunlar yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu: Şampiyonluk kutlamaları için tedbir alınmalı VİDEO