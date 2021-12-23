Euro
12.7811
-7.65%
Dolar
11.2515
-7.70%
Altın
653.6590
-7.65%
Borsa
1,805.30
0.06%
Bitcoin
571.432
-9.90%
BTXN Coin
38.05
-2.43%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C
    Sumudica Adem Büyük'ün golünde secdeye kapandı

    Sumudica Adem Büyük'ün golünde secdeye kapandı

    Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor-Kayserispor maçında Sumudica, Adem Büyük'ün golünde secdeye kapanarak sevinç yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 18:59
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'la karşı karşıya geldi.

    Mücadelede baskılı oynayan ev sahibi ekip bulduğu pozisyonların karşılığını golle aldı.

    25. dakikada Chouiar sahneye çıktı ve attığı golle Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

    Maçın 36. dakikasında Adem Büyük, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.

    Sumudica Adem Büyük ün golünde secdeye kapandı #1

    SUMUDICA SECDEYE KAPANDI

    Adem Büyük'ün bu golünün ardından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sumudica golü secdeye kapanarak kutladı.

    Sumudica'nın gol sevinci sosyal medyada ilgi çekti.

    57. dakikada Gavranovic Kayserispor'da golü kaydetti ve durum 2-1'e geldi. 90+1. dakikada Mustafa Pekdemek sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü attı.

    Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

    Sumudica Adem Büyük ün golünde secdeye kapandı #2

    Sumudica Adem Büyük ün golünde secdeye kapandı #3

    Sumudica Adem Büyük ün golünde secdeye kapandı #4(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir