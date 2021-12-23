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- Sumudica Adem Büyük'ün golünde secdeye kapandı
Sumudica Adem Büyük'ün golünde secdeye kapandı
- Haber Merkezi
- 23.12.2021 - 18:59
- Güncelleme : 23.12.2021 - 19:20
Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor, Kayserispor'la karşı karşıya geldi.
Mücadelede baskılı oynayan ev sahibi ekip bulduğu pozisyonların karşılığını golle aldı.
25. dakikada Chouiar sahneye çıktı ve attığı golle Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.
Maçın 36. dakikasında Adem Büyük, topu ağlara gönderdi ve takımını 2-0 öne geçirdi.
SUMUDICA SECDEYE KAPANDI
Adem Büyük'ün bu golünün ardından Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Sumudica golü secdeye kapanarak kutladı.
Sumudica'nın gol sevinci sosyal medyada ilgi çekti.
57. dakikada Gavranovic Kayserispor'da golü kaydetti ve durum 2-1'e geldi. 90+1. dakikada Mustafa Pekdemek sahneye çıktı ve takımına beraberliği getiren golü attı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)