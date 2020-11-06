Sumudica golü kartal pozuyla kutladı

Gaziantep'te teknik direktör Sumudica, Kenan Özer'in attığı 3. golden sonra 'kartal pozu' verdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ve Beşiktaş takımları karşı karşıya geldi.

GOLÜ KARTAL POZUYLA KUTLADI

Siyah-beyazlıları 3-1 mağlup eden kırmızı-siyahlılarda maça Sumudica'nın hareketi damga vurdu.

Maçın 71. dakikasında sarı kart gören Marius Sumudica mücadelenin son anlarında gelen 3. golün ardından ise çok konuşulan bir harekete imza attı.

Rumen teknik adam Kenan Özer'in attığı golden sonra Kartal pozu vererek siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.