Sumudica: G.Saray ve Beşiktaş, Lung'u istiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserispor kalecisi ve vatandaşı Lung'un transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK'nın Romanyalı teknik direktörü Marius Sumudica, Kayserispor forması giyen vatandaşı Silviu Lung'u, Türkiye'den birden fazla takımın istediğini belirtti.

''G.SARAY VE GÖZTEPE İSTİYOR''

2017 yılından beri Kayserispor forması giyen Lung ile Galatasaray, Beşiktaş ve Göztepe'nin ilgilendiğini belirten Sumudica, ''Lung'u isteyen takımlardan biri de Galatasaray. Muslera'nın sakatlığı sonrasında çok acı çektiler. Lung Göztepe maçında çok iyiydi, Galatasaray'a karşı da iyi performans gösterdi. Göztepe de Beto sonrasında onu istiyor.'' ifadelerini kullandı.

''BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR''

Öte yandan Beşiktaş'ın da Lung ile ilgilendiğini belirten 49 yaşındaki teknik adam, ''Beşiktaş da istiyor. Lung Beşiktaş'a gidebilir'' şeklinde konuştu.

EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİ

Kayserispor ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki kaleci, bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kaleci konumunda.

2017'de Astra'dan transfer edilen Lung, bu sezon Kayserispor'da 27 maçta 7 kez kalesini gole kapattı.