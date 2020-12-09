Sumudica: Hata yapan hakem bedelini ödemeli

Gaziantep'in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, PSG-Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan vatandaşı Sebastian Coltescu'ya ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, dün akşam deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede ilk yarı oynanırken skandal bir olay yaşanmış ve maçın 4. hakemi, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullanmıştı.

Webo'nun çılgına dönmesi üzerine olayı öğrenen teknik direktör Okan Buruk, takımı sahadan çekmiş ve mücadele ileri bir tarihe ertelenmişti.

Gaziantep'in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, vatandaşının yaptığı ırkçılıkla ilgili Sporx'e konuştu.

"UTANÇ VERİCİ"

Sumudica, "Ben Romanya vatandaşıyım ama ekmeğimi Türkiye'de kazanıyorum. Benim kolay için kolay değil. Yaşananlar utanç verici ve kabul edilemez. Kim hata yaptıysa bedelini ödemeli." dedi.