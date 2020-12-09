Euro
9.4934
0.25%
Dolar
7.8238
0.06%
Altın
468.63
-0.33%
Borsa
1.347
0.52%
Bitcoin
140.999
-5.78%
EXEN Coin
10.66
-3.52%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C
    Sumudica: Hata yapan hakem bedelini ödemeli

    Sumudica: Hata yapan hakem bedelini ödemeli

    Gaziantep'in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, PSG-Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan vatandaşı Sebastian Coltescu'ya ceza verilmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2020 - 10:28
    • Güncelleme : 09.12.2020 - 10:43
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, dün akşam deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldi.

    Mücadelede ilk yarı oynanırken skandal bir olay yaşanmış ve maçın 4. hakemi, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Webo'ya karşı ırkçı ifadeler kullanmıştı.

    Webo'nun çılgına dönmesi üzerine olayı öğrenen teknik direktör Okan Buruk, takımı sahadan çekmiş ve mücadele ileri bir tarihe ertelenmişti.

    Sumudica: Hata yapan hakem bedelini ödemeli #1

    Gaziantep'in Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, vatandaşının yaptığı ırkçılıkla ilgili Sporx'e konuştu.

    "UTANÇ VERİCİ"

    Sumudica, "Ben Romanya vatandaşıyım ama ekmeğimi Türkiye'de kazanıyorum. Benim kolay için kolay değil. Yaşananlar utanç verici ve kabul edilemez. Kim hata yaptıysa bedelini ödemeli." dedi.

    Sumudica: Hata yapan hakem bedelini ödemeli #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir