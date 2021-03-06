Sumudica: İlk tercihim kesinlikle Türkiye olacak

Rizespor ile yollarını ayıran Sumudica, Türkiye'de çalışmaya devam etmek istediğini açıkladı.

Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor'u çalıştıran Rumen teknik direktör Marius Sumudica, ülke basınından ProX'a açıklamalarda bulundu.

Sumudica, Rizespor kariyerinde her şeyi denediğini ancak başaramadığını itiraf etti. Rumen hoca aynı zamanda Türk vatandaşlığına geçebileceğini öyledi.

Sumudica'nın sözleri şu şekilde:

"BİR DAHA SEZON ORTASINDA TAKIM ALMAYACAĞIM"

"Geldiğimde 20'den fazla Covid-19 vakası vardı. İlk 11'i yapamadım. 3 günde 1 maç yaptık. Denedim ama enerjimin bittiğini hissettim, kafamdaki felsefeyi uygulayamadım. Kimse ayrılmamı istemedi. Ben giderken insanlar ağladı. Benimle planları vardı ama maalesef gerçekleşemedi. Bir daha asla sezon ortasında takım almayacağım."

"İLK TERCİHİM TÜRKİYE"

"Rizespor'u asla unutmayacağım. Şimdi yaza kadar dinlenmek istiyorum. Türkiye kesinlikle ilk tercihim olacak. Sezon sonu için bazı kulüp yöneticileri ile temas halindeyim. Türk vatandaşlığını istediğim zaman birkaç gün içinde alabilirim."







