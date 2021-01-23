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    Sumudica: Korona vakaları yüzünden Rize'ye gelemiyorum

    Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, "Kulüpte yaklaşık 21 kişi koronaya yakalandı ve bunların 9'u futbolcu. Dikkatli davranmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2021 - 11:09
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    Sumudica: Korona vakaları yüzünden Rize'ye gelemiyorum

    Rizespor'un teknik direktörü Marius Sumudica, açıklamalarda bulundu.

    "21 KİŞİDE KORONA OLDUĞU İÇİN GELEMEDİM"

    Fanatik'e konuşan Marius Sumudica, "Ne yazık ki bugün Rize'ye gelemedim. Pazartesi günü gelmeyi planlıyorum. Kulüpte çok fazla koronavirüs vakası var ve ben de geçtiğimiz Aralık 2019'da zatürreye yakalandığım için benim için çok riskli bir durum"

    Sumudica: Korona vakaları yüzünden Rize ye gelemiyorum #1

    "Durumun nasıl bir hal alacağına bakacağız ve ona göre geleceğim. Kulüpte yaklaşık 21 kişi koronaya yakalandı ve bunların 9'u futbolcu. Dikkatli davranmam gerekiyor" ifadelerini kullandı

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