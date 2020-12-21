Sumudica: Lucescu senin yaptıklarını ben yapamadım dedi

Sumudica: Lucescu senin yaptıklarını ben yapamadım dedi

Son olarak Fenerbahçe'yi mağlup eden Gaziantep'te teknik direktör Marius Sumudica, Mircea Lucescu'nun kendisine neler söylediğini anlattı.

Bir dönem Mili Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu, vatandaşı Marius Sumudica'yı övdü.

"BEN BİLE YAPAMADIM"

Rumen basınına konuşan Sumudica, Fenerbahçe galibiyetinden sonra Lucescu'dan tebrik telefonu aldığını söyledi.

Başarılı teknik adam, "Lucescu'dan bir tebrik telefonu aldım. Bana, 'Sumudica, Türkiye'de çok iyi iş başardın. Benim yapamadıklarımı yapıyorsun. Ben büyük takımlarda çalıştım. Sen mütevazi bir kulüpte büyük takımlara karşı savaşıyorsun. Devlerle savaşmayı başarıyorsun.' dedi" şeklinde konuştu.









Savunmasında 5'li dizilim kullanan Rumen hocanın takımı, 12 maç sonunda sadece 1 kez yenildi.

Gaziantep FK aynı zamanda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Başakşehir gibi şampiyonluk adaylarını mağlup etti.