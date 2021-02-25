Sumudica: Milyonlar harcayan F.Bahçe, Göztepe'ye yenildi

Süper Lig'in çok zor bir lig olduğunu söyleyen Rizespor'un teknik direktörü Sumudica, bu durumu açıklamak için Fenerbahçe'yi örnek gösterdi.

Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Romanya'nın Prosport gazetesine konuştu.

"HER ŞEYİN OLABİLECEĞİ BİR LİG"

Rumen hoca, "Türkiye, her şeyin olabileceği çok güçlü bir lig. Bunun kanıtı olarak bu sezon milyonlarca yatırım yapan Fenerbahçe'nin Göztepe'ye yenilmesini söyleyebiliriz." dedi.

Vatandaşı Dan Petrescu'nun Kayserispor ile yollarını ayrılması hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, henüz Petrescu'yla konuşmadığını ve ayrılık nedenini bilmediğini belirtti.

"SA PINTO'NUN HAYATI ÇOK ZOR"

Türkiye'de az sayıda yabancı hocanın görev yaptığına değinen Sumudica, "Şu anda Türkiye'de kaç tane yabancı teknik direktör var diye sormak istiyorum. Benden sonra Gaziantep'e gelen ve orada oldukça zor bir hayatı olan tek kişi Sa Pinto. Ben ayrıldıktan sonra Gaziantep FK 3. sıradaydı. O noktadan sonra gelmek zordur." ifadesini kullandı.