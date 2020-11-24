Sumudica: Oğlum önerdi, Mirallas'ı transfer ettik

Gaziantep FK'nın kendine has tavırlarıyla dikkat çeken teknik direktörü Marius Sumudica, "Romanya Milli Takımı'ndan teklif gelirse ilk uçakla giderim" dedi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, sezonun geride kalan bölümünü değerlendirdi ve gelecekle ilgili planlarını anlattı. İşte Sumudica'nın sözleri...

"PUAN DURUMU KONUŞUYOR"

"Kupa maçı ve sonrasında evimizde Malatyaspor maçı var. Ne olacağını göreceğiz. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor, 5 ayım daha var. Türkiye'yi seviyorum. Başarılı bir teknik direktörsen, zaten puan durumu senin yerine konuşuyor."





"TÜRKİYE'DE BANA FARKLI DAVRANILIYOR"

"Türkiye'de bana farklı davranılıyor, Romanya'ya göre büyük fark var. Buradan ayrılırsam, Romanya'ya dönebilirim ancak takımımı milyon eurolar kazanan oyuncuların olduğu, 60 milyon bütçeli takımlara karşı hazırlamayı tercih ederim.

3 hafta sonra Fenerbahçe ile oynayacağız. Büyük bir takım, Valencia gibi bir oyuncusu var, Bayern Münih görmüş Luiz Gustavo var. Zor bir maç olacak."





"OĞLUM ANALİZLERLE BANA YARDIM EDİYOR"

"Oğlum bana analizlerde yardım ediyor çünkü günde 20 saat PlayStation oynuyor, her oyuncunun nerede oynadığını biliyor. Everton'da birçok maça çıkmış, Belçika Milli Takımı'nda oynamış bir Mirallas'ı transfer ettik analizlerle.

Mirallas bana, 5 milyon euro maaşla Arap ülkelerine gidebileceğini ancak daha küçük bir takımda neler yapabileceğini görmek istediğini söyledi. Oğluma da rakip defans oyuncularını analiz etmesini söyledi. Böyle oyuncularla çalışınca, sen de bir şeyler öğreniyorsun."





"ROMANYA MİLLİ TAKIMI'NDAN TEKLİF GELİRSE İLK UÇAKLA GİDERİM"

"Romanya Milli Takımı'ndan teklif gelirse reddedemem, büyük bir onur olur. Eğer beni isterlerse, ilk uçağa binerim ve hemen giderim ancak şu andaki teknik direktör Radoi'yi destekliyorum."