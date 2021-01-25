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Sumudica resmen Rizespor'da
Rizespor'un daha önce anlaştığı ancak koronavirüse nedeniyle Rize'ye gidemeyen Sumudica, resmen göreve başladı.
- Haber Merkezi
- 25.01.2021 - 17:41
Tomas ile yollarını ayıran Rizespor, yeni teknik direktörüne kavuştu.
Geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK ile ters düşen ve Antep ekibinden ayrılan Rumen hoca Sumudica, Rize'ye geldi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
İMZA 1.5 YILLIK
"Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.
Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."