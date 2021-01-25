Sumudica resmen Rizespor'da

Rizespor'un daha önce anlaştığı ancak koronavirüse nedeniyle Rize'ye gidemeyen Sumudica, resmen göreve başladı.

Tomas ile yollarını ayıran Rizespor, yeni teknik direktörüne kavuştu.

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep FK ile ters düşen ve Antep ekibinden ayrılan Rumen hoca Sumudica, Rize'ye geldi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

İMZA 1.5 YILLIK

"Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."