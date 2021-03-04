Deplasmanda Kayserispor'a 2-1 yenilen Rizespor'da teknik direktör Sumudica, görevi bırakmak istediğini söyledi.

Rizespor, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 2-1 yenilen Karadeniz ekibinde teknik direktör Marius Sumudica, istifa sinyali verdi.

Kontratak oynayan bir rakibe karşı oynadıklarını ve rakibin bu taktikle 2 gol bulduğunu belirten Sumudica, "Bir kere daha kornerden gol yedik. Sürekli aynı golleri yiyoruz. Maçtan önce bu pozisyonlara hazırlanıyoruz, hepsini konuşuyoruz tek tek. Oyuncularıma sürekli sorumluluk almalarını söylüyorum ama maalesef hep aynı golleri yiyoruz." dedi.

"ARAMIZDA UYUŞMAZLIK VAR"

Takımla bir uyuşmazlık yaşadığını ve kulübün yararına bir karar alınması gerektiğini vurgulayan Sumudica, şunları kaydetti:

"Rizespor için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Bende stresten kaynaklı bir hastalık başladı. Kulüp başkanıyla bir toplantı yapmayı planlıyorum. Gelecek hafta takımımız bay geçecek. Takım hakkında hayırlı bir karar almamız gerekiyor. Belki kan değişimi takıma iyi gelebilir. Takımı ligde tutabilir belki. Bu takımla aramızda bir uyuşmazlık var, bunu hissediyorum. Oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum son dakikaya kadar çok iyi mücadele ettiler."

Sumudica: Takımla aramızda uyuşmazlık var - İZLE

"HAYATIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Kariyerinin son 20 senesinde ilk defa bir takımı çıkışa geçiremediği ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Bu beni gerçekten çok üzüyor. Kimseyi suçlamıyorum. Bu benim hatam. Devre arasında bu takımı almam bir hataydı. Rizespor taraftarlarından özür diliyorum. Bize güveniyorlardı. Ama bugün yol ayrımına geldiğimizi düşünüyorum. Uyuşmazlık var takımla aramızda. Yedek kulübesinde hayatımı kaybetmek istemiyorum."