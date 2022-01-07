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    Sumudica: Trabzonspor galibiyeti hak etmedi

    Sumudica: Trabzonspor galibiyeti hak etmedi

    Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica Trabzonspor maçının ardından, "Trabzonspor’u tebrik ediyorum ama bugün kazanmayı hak etmediklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 22:49
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 22:55
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    Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Bordo-mavililer mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 49'a yükseltirken, Yeni Malatyaspor, 15 puanla son sırada kaldı.

    Maçın ardından Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica sert açıklamalarda bulundu.

    Sumudica: Trabzonspor galibiyeti hak etmedi #1

    "VAR'DAKİ HAKEMLER HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

    Sumudica açıklamalarında, "Yayıncı kuruluşta maçın tüm aksiyonlarını izledim, siz de burada çalışıyorsunuz. Sormak istiyorum, son pozisyonda Osman, kaleci ile karşı karşıya kalacaktı. Trabzonsporlu oyuncu vurdu ve düşürdü. Yüzde bir milyon penaltı, bu neden gösterilmedi. Hakeme de hakaret etmek istemiyorum. 4-5 yıl önce VAR yoktu ama şimdi var. Bu VAR'daki hakemler hiçbir şey yapmıyor, TFF bunların parasını ödemesin. Kayserispor maçında da bir penaltımız verilmedi. Yine penaltı verilmedi. Kırmızı kart vardı bu maçta, ona da bakılmadı.

    Sumudica: Trabzonspor galibiyeti hak etmedi #2

    "TRABZONSPOR KAZANMAYI HAK ETMEDİ"

    Trabzonspor'un böyle bir yardıma ihtiyacı yok. İyi takım. Çok paraları da var.

    Trabzonspor eğer 11’e 10 olsaydı, penaltıyı almış olsaydık oyun böyle olmayacaktı. Bu zamana kadarki oyunları için Trabzonspor’u tebrik ediyorum ama bugün kazanmayı hak etmediklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


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