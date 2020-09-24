Sumudica'dan sitem: Her şeyi mahvettiniz

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, son dakikalarda Mevlüt Erdinç'ten yedikleri gol sonrası futbolcularıyla yaptığı toplantıda ateş püskürdü.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Karagümrük maçında 90+5'te Mevlüt Erdinç'ten gol yiyen takımına sitem etti.

"HER ŞEYİ MAHVETTİNİZ"

Sumudica'nın sözleri şöyle: "50 saniye içinde 30 bin lira bonusu kaybettiniz. Arkanızdaki insanlara bakın. 1500-2000 liraya çalışıyorlar. Deli gibi malzeme topluyorlar. Onlar bu bonusu bekliyordu. Her şeyi mahvettiniz! Göztepe'ye kaybedersek ne olacak? Küme düşmemek için mücadele edeceğiz. Neden? Çünkü siz hazır değilsiniz. 50 saniyede her şeyi mahvettiniz Neden konuşmuyorsunuz? Söyleyin, neden? Sorumluluğunuz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Herkes sorumluluk almalı. 50 saniye içinde 3 milyon TL kaybettik maaşlarımızdan. 30 bin TL prim kaybettik. 2 puan kaybettik ve 14. sıradayız. Ve şimdi korkmaya başladık."

Gaziantep FK yenilen son dakika golüyle 1 puana razı olarak 14. sırada kendine yer bulmuştu.

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