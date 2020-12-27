Sumudica'nın futbolculara attığı fırça yeniden gündemde

Aldığı sonuçlarla Süper Lig'e damga vuran Marius Sumudica'nın kötü sonuçların ardından yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi.

Eylül ayında Fatih Karagümrük karşılaşmasında Mevlüt Erdinç'ten yedikleri golle 1 puana razı olan takımına kızan Marius Sumudica'nın o dönemki konuşması sosyal medyada olay olmuştu.

"ASGARİ ÜCRET ALAN MALZEMECİDEN UTANIN"

O dönem 14. sırada bulunan takımına etkili bir konuşma yapan Rumen teknik adam, "50 saniye içinde 30 bin lira bonusu kaybettiniz. Arkanızdaki insanlara bakın. 1500-2000 liraya çalışıyorlar. Deli gibi malzeme topluyorlar. Onlar bu bonusu bekliyordu. Her şeyi mahvettiniz! Göztepe'ye kaybedersek ne olacak? Küme düşmemek için mücadele edeceğiz. Neden? Çünkü siz hazır değilsiniz. 50 saniyede her şeyi mahvettiniz Neden konuşmuyorsunuz? Söyleyin, neden? Sorumluluğunuz olmazsa hiçbir şey yapamazsınız. Herkes sorumluluk almalı. 50 saniye içinde 3 milyon TL kaybettik maaşlarımızdan. 30 bin TL prim kaybettik. 2 puan kaybettik ve 14. sıradayız. Ve şimdi korkmaya başladık." diyerek futbolcularına kızmıştı.

Sumudica'dan futbolcularına sert uyarı - İZLE



12 MAÇTA 7 GALİBİYET 5 BERABERLİK

Gaziantep FK bu konuşmanın ardından ise çıktığı 12 maçtan 7 galibiyet ve 5 beraberlikle ayrılarak 3. sıraya yükseldi.

13 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Sumudica'nın öğrencileri bu sezon tek yenilgisini Fatih Terim'e karşı aldı.

Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.