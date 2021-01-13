Sumudica'nın tercümanı Oğuzhan Erdoğmuş kovuldu

Bu sezon sürpriz bir çıkış yapan Gaziantep FK'da Marius Sumudica, yönetimle ters düşmesinin ardından takıdan gönderilmişti. Güneydoğu temsilcisinde tercüman Oğuzhan Erdoğmuş'la da yollar ayrıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica gönderildikten sonra bir ayrılık da tercüman kadrosunda yapıldı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Takıma Sumudica ile birlikle gelen tercüman Oğuzhan Erdoğmuş gönderildi. 1 ay önce yeni bebeği olan Oğuzhan Erdoğmuş'un, karardan dolayı büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

Sumudica'nın tercümanından güldüren tepki - İZLE



"BU NASIL SORU YAHU?"

Gaziantep FK yönetimi ile Sumudica kavgasında tercüman Oğuzhan Erdoğmuş, zorlu anlar yaşamıştı. Sivasspor maçından sonra açıklamalarda bulunan Sumudica, "Eşimi arayacağım, bana para göndersin" demiş, bunun üzerine muhabir, "Hocanın şu an parası yok mu?" sorusunu yöneltmişti.

Sumudica'nın tercümanı Erdoğmuş ise bu soruyu duyunca, "Abi bu nasıl bir soru yahu? Parası var adamın, niye parası olmasın?" tepkisini vermişti.

Görevine son verilen Tercüman Erdoğmuş daha önce Kayserispor'da da çalışmıştı. Erdoğmuş, alacaklarının uzun bir süre ödenmemesi nedeniyle kulübü mahkemeye vermiş ve haklı bulunmuştu.