Süper Amatör'de iki takım arkadaşı yumruk yumruğa kavga etti

Süper Amatör'de iki takım arkadaşı yumruk yumruğa kavga etti

Süper Amatör Lig’de mücadele eden Değirmenönüspor’un iki futbolcusu, pas atmama tartışmasının ardından maçın ortasında tekme tokat kavga etti.

Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor, karşı karşıya geldi. Müsabakanın 87. dakikasında, ev sahibi ekibin formasını giyen Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay arasında kavga çıktı.

Galatasaraylı Marcao ve Kerem Aktürkoğlu’nun yaşadığı kavgayı akıllara getiren pozisyon sonrası, iki takım arkadaşı da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Denizli Süper Amatör'de iki takım arkadaşı yumruk yumruğa kavga etti - İZLE



YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Galatasaray forması giyen Marcao ve Kerem Aktürkoğlu’nun Süper Lig’in ilk haftasında saha içinde yaşadığı gerginliğin çok daha büyüğü, Denizli’de cereyan etti. Denizli Süper Amatör Lig A Grubu 4. haftasında Değirmenönüspor ile Buldan Belediyespor, karşı karşıya geldi.

Müsabakanın 87. dakikasında ev sahibi ekibin formasını giyen Doğukan Kesikbaş ve Mehmet Berke Atalay, pas atmama yüzünden sözlü tartışma yaşadı. Ancak sözlü tartışma, bir anda yumruklu kavgaya dönüştü. Mehmet Berke Atalay, itişme sırasında yere düşen takım arkadaşı Doğukan Kesikbaş’ı tekmeledi.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Mehmet Berke Atalay ve Doğukan Kesikbaş arasında çıkan kavgayı, ilk olarak takım arkadaşları ayırmaya çalıştı.

Ancak bu girişim yeterli gelmeyince emniyet güçleri, yedek futbolcular ve teknik heyet de olaya dahil oldu. Güçlükle birbirinden uzaklaştırılan futbolcular, maçın hakemi tarafından kırmızı kart gördü.

Sahada yaşanan şiddetli gerilim, soyunma odasında da devam etti.