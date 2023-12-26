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Süper Kupa, 5. kez Türkiye dışında yapılacak!

Süper Kupa, 5. kez Türkiye dışında yapılacak! Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa, bugüne kadar 4 kez Türkiye dışında düzenlendi. Süper Kupa daha önce 3 kez Almanya, 1 kez Katar’da yapıldı.