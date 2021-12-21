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- Süper Kupa finali 2022 ne zaman? İşte yeri ve saati
Süper Kupa finali 2022 ne zaman? İşte yeri ve saati
- Haber Merkezi
- 21.12.2021 - 12:07
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa maçının detaylarını açıkladı.
Taraftarlar, maça dair her detayı araştırıyor.
Süper Kupa 2022 finali nerede, ne zaman ve saat kaçta başlayacak sorularına yanıt aranıyor.
Peki Süper Kupa finali ne zaman? Antalyaspor-Beşiktaş kupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ayrıntılar...
SÜPER KUPA 2022 FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2021 Süper Kupa maçının 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacağını açıkladı.
Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçı, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'da oynanacak. Başkent Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak."