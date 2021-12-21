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Süper Kupa finali 2022 ne zaman? İşte yeri ve saati

Süper Kupa finali 2022 ne zaman? İşte yeri ve saati

Futbol severler, 2022 Süper Kupa finali nerede ve ne zaman sorusuna yanıt ararken, beklenen cevap TFF'den geldi. Peki Süper Kupa finali nerede, ne zaman ve saat kaçta?