- Haberler
- Futbol Haberleri
- Süper Kupa finali Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Süper Kupa finali Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa finali 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
- Haber Merkezi
- 30.12.2020 - 17:58
- Güncelleme : 30.12.2020 - 18:03
Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın hangi statta oynanacağını açıkladı.
27 OCAK ÇARŞAMBA
Takımlar, 27 Ocak Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda TFF Süper Kupa 2020'nin 27 Ocak 2021 Çarşamba günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını kararlaştırdı.
2019-2020 sezonu Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir FK ile 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor takımları arasında yapılacak TFF Süper Kupa müsabakasının başlama saati 20.45 olarak belirlendi."