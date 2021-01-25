Süper Kupa finalini Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

TFF, Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Kupa finalinde, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 Sezonu Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor arasında 27 Ocak Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

OLİMPİYAT STADI'NDA OYNANACAK

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak.

Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.