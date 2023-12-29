Süper Kupa krizinde neler yaşandı! Dakika dakika perde arkası Galatasaray ve Fenerbahçe, Atatürk pankartı ve tişörtlerine izin verilmeyince sahaya çıkmayı reddetti. Karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Günün en çok konuşulan gündeminde ise dakika dakika yaşananlar şu şekilde...

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ensonhaber.com

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam Riyad'da saat 20:45'te oynanması planlanan Süper Kupa maçı, müsabaka öncesi yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maça Atatürk tişörtü ve pankartıyla çıkmasına izin verilmemesi sonrası takımlar sahaya çıkmayı reddetti.

Talepler karşılık bulmayınca kulüplere maçın iptal edildiği bilgisi verildi.

Dakika dakika yaşananlar

Maçtan önce saat 13.00’te kulüpler, TFF ve Suudi Arabistan yetkilileri arasında yapılan toplantıda maça Galatasaray Atatürk’ün ‘Ne mutlu Türk’üm diyene’, Fenerbahçe ise ‘Yurtta sulh, Cihanda sulh’ sözlerinin bulunduğu pankartla çıkmak istedi.

Ayrıca iki takım karşılaşmaya üzerinde Atatürk fotoğrafı bulunan tişörtlerle çıkmayı talep etti.

Suudi Arabistan milli marşı

Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Kupa finali öncesinde İstiklal Marşı’nın yanı sıra Suudi Arabistan Milli Marşı’nın çalınmasından dolayı da rahatsızlık duyduklarının TFF’ye bildirdi.

TFF yetkilileri, iki kulübe Süper Lig finali akışının kulüplere gönderildiğini ve itiraz gelmediğini belirterek Suudi Arabistan Milli Marşı’nın okunacağını söyledi.

TFF yetkilileri, Atatürk’ün sözlerini içeren pankartlara izin verilmemesi konusunda yine akışı gerekçe gösterdi.

İlk açıklama Ali Koç'tan geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri Atatürk meselesi konusunda daha önce herhangi bir sorun çıkmadığını, neden böyle bir uygulamaya gidildiğini sorguladı. Konunun akışla ilgisi olmadığı belirtildi. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç, kamuoyuna kriz olduğunu açıkladı.

TFF, kriz yönetimine başladı. Fenerbahçe ve Galatasaray yetkilileriyle sorunun çözümü için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Tele1 canlı yayınına bağlanarak Atatürk tişörtü ve maça da ‘Yurtta Sulh ve Cihanda Sulh’ pankartı ile çıkma talebinin Suudi yönetimi tarafından reddedildiğini söyledi.

Dündar, “Ali Koç ve yönetici arkadaşlarımız da o halde biz de sahaya çıkmayız demişler” dedi.

Suudi yetkililer veto etti

Suudi Arabistan yetkilileri, taleplerin son dakika geldiğini belirterek mezheplerine göre tişörtlerdeki portreye karşı olduklarını açıkladı.

‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ pankartıysa Filistin meselesinde taraf gibi görünmemek için Suudlar tarafından veto edildi.

TFF: Dezenformasyona itibar etmeyiniz

Saat 16.00’da Türkiye Futbol Federasyonu, whatsapp grubuna açıklama yaptı. Açıklamada, “Süper Kupa maçı Türk bayrağımız huzurunda, 100. Yıl kutlama etkinlikleriyle, şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşı ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz” denildi.

TFF ile kulüplerden acil toplantı

Saat 16.30’da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF yetkililerinin bulunduğu otele geldi.

Burada ‘Maçla ilgili sorun çözüldü mü?’ sorusuna ‘Göreceğiz’ yanıtı verildi.

Saat 17.35’te toplantıya Fenerbahçe Ali Koç da katıldı. Krizi çözmek için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da görüşmelere girdi.

Galatasaray maça çıkmayacağını açıkladı

Galatasaray yönetimi, maç öncesi Atatürk tişörtlerine izin verilmemesi durumunda maça çıkmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ikna olmadı

Alınan bilgiye göre Fenerbahçe ve Galatasaray, pankart yasağından sonra Atatürk fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkılmasına izin verilmemesi halinde, maçı oynamayacakları konusunda rest çekti.

İki takımın futbolcuları maçın yapılacağı stada gitmedi.

Destek çığ gibi büyüdü

Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolculardan bu kararın ardından Atatürk paylaşımları gelmeye başladı.

Başta Beşiktaş veTrabzonspor olmak üzere birçok kulüp İstanbul’un iki devini kararından dolayı destekleyen mesajlar paylaştı. Ayrıca Süper Kupa’ya ev sahipliği yapmaya gönüllü oldu.

Galatasaraylı futbolculara mesaj: Maç oynanmayacak

Saat 20.22’de Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı bilgisi verildi.

Saat 20.57’de stadyumda bulunan sarı kırmızılıların malzemeleri stadyumdan çıkarılmaya başlandı.

TFF’nin resmi sitesinden Süper Kupa haberi kalktı

TFF’nin resim internet sitesinde bulunan Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin haberi 21.04’te kaldırıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri İstanbul’a dönüş hazırlıklarına başladı.

Galatasaray 04.00’te İstanbul Havalimanı’nda, Fenerbahçe ise 04.15’te Sabiha Gökçen Havalimanı’nda olacak.