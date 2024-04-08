Süper Kupa maçı dünya basınında geniş yankı buldu Fenerbahçe'nin TFF Süper Kupa karşılaşmasında Galatasaray'a karşı U19 kadrosuyla çıktığı ve 2. dakikasında sahadan çekildiği maç, uluslararası medyanın gündemine oturdu.

ensonhaber.com

TFF Süper Kupa maçında Fenerbahçe, Şanlıurfa'da Galatasaray ile oynadığı maça U19'dan oluşan kadrosuyla çıktı.

Mauro Icardi'nin 1. dakikada bulduğu golün ardından sarı-lacivertliler, henüz maçın 2. dakikasında sahadan çekildiler.

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi dünya basınında

Meydana gelen bu olay, uluslararası medyanın dikkatini çekti ve geniş yer buldu.

İşte dünya basınında manşetlere taşınan maçla ilgili haberlerden bazıları:

Le Quipe: (Fransa)

“Fenerbahçe, Türkiye Federasyonu ile anlaşmazlığa düştüğü için bu pazar akşamı Türkiye Süper Kupası finalini oynamayı reddetti. U19 takımı sahayı terk etmeden önce Galatasaray'a 1-0 yenildi.”

AS: (İspanya)

"​Türk futbolu son zamanların en çalkantılı dönemlerinden birini yaşıyor. İşte bu gergin ortamda, Galatasaray ile F.Bahçe arasında düzenlenen Ulusal Süper Kupa , F.Bahçe'nin federasyonla tam bir çatışma içinde olduğu (Trabzonspor'a karşı yaşanan olaylardan sonra) bir döneme denk geldi ve sonuç tam bir dehşetti: U-19 takımıyla sahaya çıkan F.Bahçe, 52. saniye sonunda golü yiyerek sahayı terk etti.

Mirror: (İngiltere)

"Galatasaray, Fenerbahçe'nin U19'larla maça başlayıp sahayı terk etmesinden bir dakika sonra Türkiye Süper Kupa'yı kazandı"

The Sun: (İngiltere)

"Fenerbahçeli futbolcular protesto amacıyla sahayı terk etti. Bu hareket Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto amaçlıydı."

Sport İtalia: (İtalya)

"Leonardo Bonucci'nin formasını giydiği Fenerbahçe, Galatasaray ile oynanacak Türkiye Süper Kupa Finali'ni sansasyonel bir şekilde boykot ederek önce genç takımını sahaya sürdü, ardından da sahayı terk etti. Bu, Türkiye Süper Ligi'nde uzun süredir devam eden seyirci sorunlarının sonuncusuydu."

NOS: (Hollanda)

"Türkiye Süper Kupası saçmalığı: Fenerbahçe genç takımını sahaya sürdü ve bir dakika sonra bıraktı"

El Des Marque: (İspanya)

"Türk futbolunda yaşanan son saçmalık. Fenerbahce tehdidini yerine getirerek 19 yaş altı takımını Galatasaray'a karşı Süper Kupa finaline çıkardı. Maç başladı, 50 saniye sonra Icardi golü attı ve Fenerbahçe sahayı terk etti!"

Bild: (Almanya)

"Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa finali, skor Galatasaray lehine 1-0 iken Fenerbahçeli oyuncuların ikinci dakikada sahayı terk etmesi nedeniyle başlama vuruşundan kısa bir süre sonra iptal edilmek zorunda kaldı. 50. saniyede Galatasaray forveti Mauro Icardi'den bir gol yemişlerdi. Kupa Galatasaray'ın oldu!"

Sportschau: (Almanya)

"Türkiye Süper Kupası tam bir saçmalıkla sona erdi: Fenerbahçe, U19 oyuncularını Galatasaray karşısında sahaya gönderdi ve bir dakikadan biraz fazla bir süre sonra oyundan çekildi."

B/R Football: