Süper Kupa maçı ertelenecek mi? Dursun Özbek'ten açıklama var Fenerbahçe'nin sıkışık takvim nedeniyle farklı bir tarihe ertelenmesini istediği Süper Kupa mücadelesi için Dursun Özbek'ten bir açıklama geldi. İşte detaylar...

ensonhaber.com

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlenen sponsorluk imza töreninde kendisine gelen bir soru üzerine Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçının tarihi konusunda da açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde oynayacağı Olympiakos maçı sebebiyle fikstürünün çok sıkışacağı ve bu sebeple Süper Kupa maçı için erteleme istediği yönündeki soruya yanıt veren Özbek, TFF'yi işaret etti.

"Süper Kupa için TFF ne derse o"

Özbek, açıklamasında "Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur." ifadelerini kullandı.

"Maç 7 Nisan'da Urfa'da oynanacak ama..."

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Konuyla ilgili bugüne kadar gelen bir çağrı yoktur. Bize iletilen 7 Nisan'da bu karşılaşmanın Urfa'da oynanacağı. Bugüne kadar TFF'den Galatasaray'a gelen bir talep, bilgi mevcut değildir. Olduğu zaman değerlendireceğimiz bir konu. Konu gündemimize geldiği zaman, Galatasaray'ın yönetimi değerlendirecektir. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken, gerekçesiyle soracaktır. O gerekçe önemlidir. Galatasaray da o zaman cevabını verir. Böyle bir talep yokken fikir beyan etmeyi doğru bulmuyorum.

Süper Kupa için karar mekanizması TFF'dir. Galatasaray da gelişmeleri izlemektedir. Türk futbolunun hayrı ve faydası için her türlü kararın Galatasaray arkasında durur. TFF, bir tarih açıkladı. Bütün hazırlıklar buna göre yapıldı. Urfalı kardeşlerimiz de bizi sürekli arıyor, irtibat halindeyiz. Hazırlıklar yapılıyor. Son derece heyecanlı olduklarını görüyoruz. Bize de heyecanlarını aksettiriyorlar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifinde olan gelişmeler.

Ali Koç ne demişti?

Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada,"Takvim çok üste üste geldi. Tarihi belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bizim bu turu geçmemiz ülkemizin 9'unculuğu için çok çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimizin de kabul etmesi halinde yeni bir tarih bulunmasının çok daha doğru olacağını arkadaşlarla aramızda konuştuk." demişti.