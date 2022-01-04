Süper Kupa maçı öncesi koronavirüs vakaları

Katar'da oynananacak olan Süper Kupa maçı öncesinde Beşiktaş'ta 6 koronavirüs vakası tespit edilirken Antalyaspor'da da 1 futbolcunun testi pozitif çıktı. 3 oyuncu da tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldı.

Beşiktaş 'ta eksikler artmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, Antalyaspor ile Süper Kupa'da Katar'da oynayacakları maç öncesinde 5 futbolcusunun üst solunum yolları enfeksiyonu geçirdiği ve bu nedenle bu oyuncuların kadroya dahil edilmediği açıklamıştı.

Bu isimler arasına dün Oğuzhan Özyakup da eklendi. Kartal, kupa maçı öncesinde aldığı bu kötü haberlerle Katar'a doğru hareket etti.

KATAR'DA POZİTİF ÇIKTI

Siyah-beyazlı kafile Katar'a gitmeden önce Covid-19 testi yaptırmış ve kafilede yer alan futbolcuların testi negatif çıkmıştı.

72 saat içerisinde eğer test yapılmışsa Katar'da ikinci bir teste yaptırılmıyordu. Ancak Rachid Ghezzal'in semptom gösterdiği ve bu nedenle Katar'da bir kez daha test yaptırdığı, o testin de pozitif çıktığı öğrenildi.

KARANTİNA SÜRECİ BAŞLADI

Yıldız futbolcunun testi pozitif çıktığı için Süper Kupa maçının kadrosundan çıkarıldı. Ghezzal, karantina otelinde 7 günlük karantina sürecine alınacak.

Katar'da şartlara uygunluk ile ev karantinası şansı olmasından dolayı Beşiktaş, Rachid Ghezzal'i Türkiye'ye getirmek için girişimlerde bulunacak. Türkiye'deki karantina sürecinin 14 gün olması nedeniyle Ghezzal bazı maçları kaçıracak.

RİZESPOR MAÇINDA CEZALI

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor maçında ceza sınırında olan Ghezzal, bu maçta kart görerek, ligin ikinci yarısının açılış maçı olan Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Ghezzal bu karşılaşmada da forma giyemeyecek. Cezayirli futbolcu karantina sürecinin devam edecek olması nedeniyle ligin 21. haftasında oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasını kaçıracak. 22. haftada oynanacak Karagümrük maçında forma giymesi bekleniyor.

ANTALYASPOR'DA DA KORONAVİRÜS VAKASI

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynanacak Süper Kupa finali öncesinde bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.