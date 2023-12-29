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Süper Kupa maçı oynanamadı! Taraftarlar stattan ayrılıyor

Süper Kupa maçı oynanamadı! Taraftarlar stattan ayrılıyor Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanması beklen Süper Kupa Finali iptal edildi. Maç için Riyad'a giden taraftarlar ise iptal kararının ardından stadyumdan ayrılmaya başladı.