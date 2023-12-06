Geçtiğimiz sezonun Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.
Karşılaşma 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Süper Kupa müsabakasının genel bilet satışları başlamıştır. Biletler webook internet sitesinden satın alınabilecektir. Farklı mecralardan alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
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