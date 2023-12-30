Süper Kupa maçının organizatöründen açıklama: Anlaşmaya uyulmaması üzücü Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanmadan iptal edilen Süper Kupa maçının organizatörü Riyadh Season bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu." denildi.

ensonhaber.com

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa final karşılaşması, maç öncesi çıkan kriz nedeniyle iptal edildi.

Suudi yetkililer ve iki kulüp arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından, iptal edilen karşılaşmanın organizatörü Suudi Arabistan devletine bağlı Riyadh Season, yazılı bir açıklama yaptı.

"Maçın, uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak, zamanında yapılmasını bekliyorduk"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle, kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak isteriz. Bunların arasında spor sahaları da vardır.



Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın spor yapılmasını gerektiren uluslararası futbol yönetmelikleri ve düzenlemelerine uygun olarak zamanında yapılmasını dört gözle bekliyorduk; özellikle de bu konu maç öncesinde yapılan hazırlık toplantıları çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşüldüğü için ve uluslararası yönetmelikler ve düzenlemeler uyarınca bu maç için yönetmeliklerin gerekliliklerine uyulması gerektiğini vurguladığımız zamandan beri...

"İki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu"