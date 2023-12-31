Süper Kupa ne zaman oynanacak? İki alternatif tarih var Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak son anda iptal edilen Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı ile ilgili tüm alternatifler belli oldu. Dev derbinin Ocak ya da Nisan ayında yapılması bekleniyor.

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2022-2023 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak bitiren Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Abdülkadir Bitigen'in düdük çalacağı Süper Kupa maçında cuma akşamı saat 20.45'te karşı karşıya gelecekti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanması planlanan mücadele öncesinde Suudi yetkililerin aldığı kararlar iki kulübü de harekete geçirmiş ve müsabaka oynanamamıştı.

Ocak ya da Nisan ayında oynanabilir

İptal edilen Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı ise netleşmeye başladı.

Yeni yılın ilk ayıyla birlikte iki takım da yoğun bir maç temposuna girecek. Bu süreçte Süper Kupa Finali için Ocak sonu veya Şubat başında bir boşluk gözüküyor.

Türkiye Kupası maçlarının yanı sıra Şubat ve Mart aylarında takvime Avrupa kupaları da eklenecek. Mart ayı da dolu ve son haftasında ise Milli ara olacak.

Temsilcilerimiz Avrupa’dan elenirlerse, Nisan ayı içerisinde hafta içi günleri boşa çıkıyor. İhtimaller dahilinde bu ay içerisindeki uygun bir günde, Süper Kupa oynatılabilir.

Neler olmuştu?

Galatasaray ile Fenerbahçe maça Mustafa Kemal Atatürk tişörtü ile çıkmak istemiş ancak Suudi Arabistan yönetiminin buna izin vermediği belirtilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerle bu krizi çözmek adına görüşmelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre karşılaşma öncesinde İstiklal Marşı'nın okunacağı ve Türk bayrağının açılacağı vurgulanmıştı.

Takımların sahaya Atatürk posteri ve tişörtü ile çıkma isteğinin ise çözüme kavuşturulması bekleniyordu.

Yaşanan gelişmelerin ardından ise Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya geldi.

TFF'nin konakladığı otele gelen kulüp başkanları, TFF yetkilileri ile son durumla alakalı toplantı gerçekleştirdi. Ancak zirveden maç için olumlu sonuç çıkmadı ve kulüpler sahaya çıkmayı reddederek Türkiye'ye döndü.