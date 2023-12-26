Süper Kupa şampiyonu ne kadar kazanacak? Dağıtılacak para belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak maçın gelirleri merak konusu oldu.

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Türk futbolunda uzun süredir yaşanmayan bir heyecan yaşanacak.

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'nin 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynayacağı Süper Kupa maçının mali detayları da belli oldu.

Süper Kupa geliri ne kadar?

Riyad'da oynanacak karşılaşma için dev bir bütçe ayıran Suudi Arabistan, iki kulübe toplam 108 milyon TL para ödülü dağıtacak.

Kupayı kazanacak takım 65 milyon TL, finalist 43 milyon TL ödülün sahibi olacak. Ayrıca takımların tüm masrafları da karşılanacak.

Şampiyon 13 kat fazla kazanacak

Geçtiğimiz sene yapılan Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, 5 milyon liralık bir gelir elde etmişti.

Böylece yurt dışında oynanacak olan finalde kupayı kazanan takımın geliri 13 kat artmış oldu.