Süper Kupa'da eşleşmeler belirlendi

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Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından gözler Süper Lig'e çevrildi.

Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin şampiyon olması durumunda Süper Kupa'nın yeni formatında oynanacak olan eşleşmeler kesinlik kazanmış olacak.

SÜPER KUPA'DA YENİ FORMAT

Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.

Bu sezon Galatasaray'ın ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım olacak.

MUHTEMEL EŞLEŞMELER

2026 Ocak ayında oynatılması planlanan Süper Kupa'da muhtemel eşleşmeler şöyle;

- Galatasaray - Trabzonspor

- Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.