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Süper Kupa'da iki takımda da ikişer eksik bulunuyor

Süper Kupa'da iki takımda da ikişer eksik bulunuyor Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Kupa'da karşılaşacak. Tarihi mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Miha Zajc ve Rodrigo Becao forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda da Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez oynayamayacak.