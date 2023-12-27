Süper Kupa'da iki takımda da ikişer eksik bulunuyor

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.
Bu maç öncesinde iki takım da son hazırlıklarını sürdürürken müsabakada forma giyemeyecek isimler belli oldu.
Becao, Zajc, Sanchez ve Oliveira yok
Fenerbahçe'de tedavileri süren Rodrigo Becao ve Miha Zajc forma giyemeyecek. Gribal enfeksiyon geçiren Serdar Aziz'in az da olsa dev maça yetişme ihtimali var.
Galatasaray'da ise Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.
Galatasaray 6, Fenerbahçe 3 kez kazandı
2006 yılından bugüne Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda Galatasaray 6 şampiyonluk yaşarken, Fenerbahçe kupayı 3 kez müzesine götürdü.
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