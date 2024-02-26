Süper Kupa'da Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi kullanılmayacak

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Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek.
Sports Digitale'nin haberine göre; iki takım arasında oynanacak Süper Kupa Final maçında 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' kullanılmayacak.
Altyapı yetersiz
Süper Kupa Finali verilen Şanlıurfa Stadı'nda, teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle 'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' olmayacak.
İki takım arasındaki maç, 7 Nisan Pazar saat 21.00'de Şanlıurfa'da oynanacak.
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