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Süper Kupa'nın en'leri! Kupayı en çok kaldıran Galatasaray

Süper Kupa'nın en'leri! Kupayı en çok kaldıran Galatasaray Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam Süper Kupa için kozlarını paylaşacak. Peki Süper Kupa'yı en çok kazanan takım, futbolcu ve teknik direktörler kimler?