Süper Kupa'nın tasarımı değişti Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak derbi öncesinde Süper Kupa'nın yeni hali basın toplantısında tanıtıldı.

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2022-2023 sezonunun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı ilk olarak 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktı.

Ancak daha sonra iptal edilen kupa törenin yeni tarihini Türkiye Futbol Federasyonu belirlemişti.

TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu.

Karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe U19 takımıyla çıkacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan'da Yunanistan ekibi Olympiakos ile deplasmanda yapacağı maç dolayısıyla Süper Kupa'nın ertelenmesini talep etmişti.

Sarı-lacivertli kulüp, maçın ertelenmemesi sebebiyle Galatasaray karşısına, 19 yaş altı takımıyla çıkma kararı aldığını açıkladı.

Yeni kupa görücüye çıktı

Bu müsabaka öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantının gerçekleştiği anlarda ise Süper Kupa'nın yeni tasarımı görücüye çıktı.

Basın mensuplarına sergilenen kupanın yeni hali ise sosyal medyayı ikiye böldü.

Bir kesim yeni tasarımı beğenirken, bazı futbolseverler de eski kupanın daha iyi göründüğünü savundu.

Eski kupa tasarımı