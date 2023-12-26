Süper Kupa'nın VAR hakemi belli oldu Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinde VAR hakemi olarak Emre Malok görev yapacak.

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TFF, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinde görev olacak VAR hakemini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, maçın VAR hakemi olarak Emre Malok'un görev yapacağı açıklandı. Maçta AVAR olarak ise Erkan Engin ve Cevdet Kömürcüoğlu görev yapacak.

29 Aralık Cuma günü oynanacak

Maçın orta hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen'in görev yapacağı açıklanmıştı. Bitigen'in yardımcılıklarını ise Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak.

Süper Kupa finali, 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te Suudi Arabistan'da oynanacak.