Süper Kupa'nın yeri ve zamanı belli oldu

Süper Kupa'nın yeri ve zamanı belli oldu

Trabzonspor ile Sivasspor arasında oynanacak olan Süper Kupa'nın, 30 Temmuz Cumartesi 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki Süper Kupa maçı, 30 Temmuz'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle; Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor ile Sivasspor arasındaki Süper Kupa maçının, 10 Haziran 2023 tarihinde İstanbul'un ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hazırlıkları kapsamında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdi.

2021-2022 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Türkiye Kupası Şampiyonu Sivasspor'un karşı karşıya geleceği ve Şampiyonlar Ligi finalinin provası niteliğindeki karşılaşma, 30 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Maçın başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

UEFA yetkilileri de izleyecek

Süper Kupa müsabakasını, UEFA yetkilileri gözlemci olarak izleyecek. UEFA, geçtiğimiz yıl 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde yapılmasını kararlaştırmıştı.