Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF Başkanı açıkladı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Liglere ara verilmesinin ardından Büyükekşi'nin yeni fikstür hakkında açıklama yapması bekleniyordu, öyle de oldu.

Ligler 19 Aralık'ta başlayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Büyükekşi'nin diğer sözleri şu şekilde:

Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak.

"Meler sadece bir hakem değil, gururumuz"

Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez. Hakemlere saldırı ve orantısız baskıya hiçbir zaman izin vermeyeceğiz.

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kalmış ve hakem kararlarından memnun olmayan sarı-lacivertlilerde başkan Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı gerçekleştirmişti.

Yere düşen Meler'e tekmeyle saldıranlar da dahil olmak üzere Faruk Koca ve 2 kişi daha tutuklanırken ligler süresiz ertelenmişti.