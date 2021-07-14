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- Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor
Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor
Antalya'da oynanan Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu.
- AA
- 14.07.2021 - 05:38
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı.
KUPA, EMİR YAZICI'NIN HOLÜYLE GELDİ
Trabzonspor, 18. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.