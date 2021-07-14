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    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor

    Antalya'da oynanan Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı 1-0 yenen Trabzonspor, şampiyon oldu.
    • AA
    • 14.07.2021 - 05:38
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    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi'nde şampiyon Trabzonspor

    Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan final maçında, Galatasaray ile Trabzonspor karşılaştı.

    KUPA, EMİR YAZICI'NIN HOLÜYLE GELDİ

    Trabzonspor, 18. dakikada Emir Yazıcı'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

    Trabzonspor, karşılaşma sonrası düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi nde şampiyon Trabzonspor #1

    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi nde şampiyon Trabzonspor #2

    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi nde şampiyon Trabzonspor #3

    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi nde şampiyon Trabzonspor #4

    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi nde şampiyon Trabzonspor #5

    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi nde şampiyon Trabzonspor #6

    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi nde şampiyon Trabzonspor #7

    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi nde şampiyon Trabzonspor #8

    Süper Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligi nde şampiyon Trabzonspor #9

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