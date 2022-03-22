Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programlarına ilişkin detaylar gündem oldu. Peki, Süper Lig 31-35. hafta programları açıklandı mı?

Süper Lig'de nefes kesen karşılaşmalar, şampiyonluk yarışı ve küme düşmeme mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor.

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında ipi ele aldığı ligde Fenerbahçe ise üst üste aldığı galibiyetlerle dikkati çekti.

Galatasaray'ın inişli-çıkışlı seyri sürerken, Beşiktaş ise yeni hocayla şimdiden yeni döneme odaklanmaya başladı.

Lig bu gelişmelerle devam ederken, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programlarına ilişkin detaylar belli oldu mu?" sorusu gündeme geldi.

Peki, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programlarına ilişkin detaylar belli oldu mu? İşte yanıtı...

SÜPER LİG 31-35. HAFTA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maç programı Ramazan ayına uygun şekilde düzenlendi. Ramazan ayı boyunca akşam maçları saatleri 20.30'da başlayacak. 31. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi, 3 Nisan Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

Bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de 10 Nisan Pazar günü 20.30'da başlayacak.

31. hafta:

2 Nisan Cumartesi

13.30 GZT Giresunspor- Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

16.00 Altay-Fraport TAV Antalyaspor (Alsancak Mustafa Denizli Stadı)

16.00 Yukatel Kayserispor- Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Galatasaray-Vavacars Fatih Karagümrük (Nef)

3 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa-Gaziantep (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir Stadı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Stadı)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

4 Nisan Pazartesi

20.30 Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Yeni Hatay Stadı)

32. hafta:

8 Nisan Cuma

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor (Kalyon Stadı)

9 Nisan Cumartesi

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-Yukatel Kayserispor (Gürsel Aksel)

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

10 Nisan Pazar

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor (Yeni Malatya)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker Stadı)

11 Nisan Pazartesi

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Antalya Stadı)

33. hafta:

15 Nisan Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

16 Nisan Cumartesi

13.30 Atakaş Hatayspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Hatay)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Altay-Medipol Başakşehir (Alsancak Mustafa Denizli)

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

17 Nisan Pazar

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 GZT Giresunspor-Beşiktaş (Çotanak Spor Kompleksi)

18 Nisan Pazartesi

20.30 Galatasaray-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Nef)

34. hafta

22 Nisan Cuma

20.30 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

23 Nisan Cumartesi

16.00 Vavacars Fatih Karagümrük-GZT Giresunspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Gaziantep FK-Göztepe (Kalyon)

20.30 Adana Demirspor - Trabzonspor (Yeni Adana)

24 Nisan Pazar

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Medipol Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Antalya)

20.30 Altay-Galatasaray (Alsancak Mustafa Denizli)

25 Nisan Pazartesi

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

35. hafta:

29 Nisan Cuma

20.30 GZT Giresunspor-Adana Demirspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

30 Nisan Cumartesi

16.00 İttifak Holding Konyaspor- Vavacars Fatih Karagümrük (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Atakaş Hatayspor-Altay (Yeni Hatay)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

1 Mayıs Pazar

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)