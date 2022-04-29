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    Süper Lig, 5 Ağustos'ta başlayacak

    Süper Lig, 5 Ağustos'ta başlayacak

    TFF, yaptığı son dakika açıklamasıyla 2022-2023 sezonunun 5-8 Ağustos tarihleri arasında başlayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 12:53
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    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2022-2023 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

    Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

    Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

    Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.

    Dünya Kupası arası verilecek

    21 Kasım - 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1.Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.

    TFF 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek.

    TFF 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.

    Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

    Süper Lig, 5 Ağustos ta başlayacak #1


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