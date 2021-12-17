Süper Lig'in en heyecanlı anlarına sahne olan ara transfer dönemine artık az bir süre kaldı. Transfer dönemini bekleyenler, "Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?" sorusunu araştırıyor.

2021-2022 sezonu başladığında beri Süper Lig, nefes kesen karşılaşmalara sahne oluyor.

Lige yeni çıkan takımlar, değişen hocalar, yeni transferler ve birbirinden nefis goller...

Süper Lig heyecanı bir an olsun durmazken, takımların kadrolarını güçlendirecekleri ara transfer dönemi başlıyor.

Bazı takımlarım eksikleri bulunmazken, bazı takımların ise özellikle gol yolunda iyi bir futbolcuya ihtiyacı var.

Bu takımların başında gelen Fenerbahçe, uzun bir süredir aradığı golcüyü bulamadı ve transfer yapamadı.

7 yıllık özlemi bitirmek ve şampiyon olmak isteyen taraftarlar ise bir golcü transferi bekliyor. Galatasaray'ın işleri ise Muslera'nın sakatlığı ile çıkmaza girdi.

Sarı-kırmızılı takımın bir kaleci transferi kaçınılmaz oldu çünkü Muslera'nın en az 10 hafta sahalarda olamayacağı açıklandı.

Beşiktaş'ın gündemi ise teknik direktör... Sergen Yalçın ile yolları ayıran Beşiktaş, bir teknik direktör transferi yapmak zorunda.

Lider Trabzsonspor'da Abdullah Avcı yerli bir stoper isterken, gözler önereceği adaylara çevrildi.

Süper Lig'in ara transfer dönemi oldukça heyecanlı geçmeye hazırlanıyor. Peki, Süper Lig ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...

SÜPER LİG ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN?

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.

Takımlara dair transfer gelişmeleri oldukça, detaylarını haberimize ekleyeceğiz.