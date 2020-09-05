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Süper Lig başlıyor
Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren 4 büyüklerin, mevcut kadrolarında yer alan futbolculardan en iyi 11'leri kurduk.
- Haber Merkezi
- 05.09.2020 - 12:17
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül Cuma günü başlayacak.
5 Ekim'de sona erecek olan transfer dönemi öncesi kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren takımlar, şu ana kadar birçok ismi renklerine bağladı.
Ligin başlamasına 1 hafta kala, mevcut oyunculardan bir 11 kurduk. Size göre 'şu anki isimler baz alındığında' en güçlü kadro hangi takımda? Yorumlarınızı merak ediyoruz...
GALATASARAY
FENERBAHÇE
BEŞİKTAŞ
TRABZONSPOR