Dolar
7.4334
0.0094%
Euro
8.8101
-0.0351%
Altın
1933.93
0.1626%
Borsa
1086.32
0.9272%
G. Altın
462.322
0.2287%
Bitcoin
79950.75
-2.0079%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C
    Süper Lig başlıyor

    Süper Lig başlıyor

    Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren 4 büyüklerin, mevcut kadrolarında yer alan futbolculardan en iyi 11'leri kurduk.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 12:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül Cuma günü başlayacak.

    5 Ekim'de sona erecek olan transfer dönemi öncesi kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren takımlar, şu ana kadar birçok ismi renklerine bağladı.

    Ligin başlamasına 1 hafta kala, mevcut oyunculardan bir 11 kurduk. Size göre 'şu anki isimler baz alındığında' en güçlü kadro hangi takımda? Yorumlarınızı merak ediyoruz...

    GALATASARAY

    Süper Lig başlıyor #1

    FENERBAHÇE

    Süper Lig başlıyor #2

    BEŞİKTAŞ

    Süper Lig başlıyor #3

    TRABZONSPOR

    Süper Lig başlıyor #4

    Görüş Bildir