Süper Lig başlıyor

Süper Lig'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren 4 büyüklerin, mevcut kadrolarında yer alan futbolculardan en iyi 11'leri kurduk.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu, 11 Eylül Cuma günü başlayacak.

5 Ekim'de sona erecek olan transfer dönemi öncesi kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren takımlar, şu ana kadar birçok ismi renklerine bağladı.

Ligin başlamasına 1 hafta kala, mevcut oyunculardan bir 11 kurduk. Size göre 'şu anki isimler baz alındığında' en güçlü kadro hangi takımda? Yorumlarınızı merak ediyoruz...

GALATASARAY

FENERBAHÇE

BEŞİKTAŞ

TRABZONSPOR